Количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам июля 2020 года превысило 2,5 млн, говорится в сообщении Московской биржи.

С начала года открыто уже 887 тыс. ИИС, в то время как за весь 2019 год — 1,05 млн. Двухмиллионный ИИС был зарегистрирован на Московской бирже в марте этого года.

Оборот по счетам ИИС за семь месяцев 2020 года составил 812 млрд рублей, в структуре оборота 87% составляют сделки с акциями, 10% — с облигациями, 3% — с биржевыми фондами.

Основная доля ИИС — 89% — приходится на брокерские счета, 11% составляют счета доверительного управления (ИИС-ДУ). Наибольшее количество ИИС среди банков открыто клиентами Сбербанка (1,2 млн счетов), ВТБ (415,6 тыс. счетов) и Тинькофф Банка (413,9 тыс. счетов), среди брокерских компаний — клиентами БКС (129,4 тыс. счетов), «Открытие Брокер» (96,3 тыс. счетов), «Финама» (68,9 тыс. счетов), среди управляющих компаний — клиентами УК «Сбербанк Управление Активами» (175,9 тыс. счетов), УК «Открытие» (30,6 тыс. счетов) и группы УК «Регион» (28,4 тыс. счетов).

Регионы — лидеры по количеству открытых в июле счетов: Москва (286,8 тыс.), Московская область (158,4 тыс.) и Санкт-Петербург (114,6 тыс.). На остальные регионы приходится 78% ИИС, топ-3 составляют Свердловская область (84,2 тыс. счетов), Башкортостан (80,7 тыс. счетов) и Краснодарский край (71,04 тыс. счетов).

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, по итогам июля достигло 5,65 млн человек. В июле брокерские счета открыли 298,7 тыс. человек, с начала 2020 года — 1,8 млн человек.

В июле биржа зафиксировала рекордную активность частных инвесторов: сделки совершали 821,5 тыс. человек. Общий объем операций частных инвесторов с акциями в июле составил 1,2 трлн рублей.

Растет активность клиентов, совершающих сделки с биржевыми фондами на Мосбирже: в июле были заключены рекордные 3 млн сделок с БПИФами и ETF на общую сумму свыше 22,6 млрд рублей. Стоимость чистых активов биржевых фондов, торгуемых на Московской бирже, превысила 1 млрд долларов (76,2 млрд рублей). В 2020 году линейка биржевых фондов пополнилась девятью новыми фондами: семью БПИФами и двумя ETF. Всего инвесторам доступен 41 биржевой фонд: 26 БПИФов и 15 ETF.

По данным ежемесячного аналитического отчета Мосбиржи «Индикатор индивидуальных инвестиций», в июле частные инвесторы вложили в российские акции на Мосбирже 9,8 млрд рублей. С начала 2020 года объем покупок российских акций физлицами составил 230,3 млрд рублей.

По итогам месяца в «Портфель частного инвестора» вошли акции «Газпрома» (24,5%), «Норникеля» (13,8%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (13,6% и 8,2% соответственно), акции «ЛУКОЙЛа» (12,2%), ВТБ (6,8%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (5,6%), «Аэрофлота» (5,4%), МТС (5,1%) и акции «Северстали» (4,8%).



Топ-10 биржевых фондов в портфелях частных инвесторов по состоянию на конец мая выглядел следующим образом: фонд инвестиций в IT-сектор США — FXIT (20,4%), в золото — FXGD (19,3%), в акции США — FXUS (13,2%), в российские акции, облигации, денежные средства и золото — TRUR (9,4%), на индекс РТС — FXRL (7,7%), в акции Китая — FXCN (7,2%), фонд денежного рынка — FXMM (6,7%), фонд инвестиций в российские корпоративные еврооблигации в долларах США — FXRU (6,1%), на индекс Мосбиржи — SBMX (5,8%), в казначейские облигации США — FXTB (4,9%).