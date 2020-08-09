Банк «Санкт-Петербург» совместно с Mastercard представляет акцию «Кешбэк за покупки с картой Mastercard Business», сообщает пресс-служба кредитной организации.

За оплату покупок на сумму не менее 15 тыс. рублей в месяц картой Mastercard Business на счет будет возвращен кешбэк в размере до 3% от суммы покупки.

«Для участия в акции юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, владеющим корпоративной картой Mastercard Business, необходимо отправить сообщение в интернет-банке i2B с темой «Регистрация в акции сash back», указав последние четыре цифры номера карты», — говорится в релизе.

На счет, к которому выпущена карта Mastercard Business, может быть выплачена сумма до 5 тыс. рублей в месяц.

Акция проходит до 30 сентября 2020 года включительно.

