Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут вкладываться во внебиржевые производные финансовые инструменты (ПФИ), пишет «Коммерсант» . Московская биржа разработала проект «дорожной карты», где хочет обеспечить «правовые условия для заключения сделок с внебиржевыми ПФИ с центральным контрагентом (ЦК)» на пенсионные накопления и резервы НПФ. Для этого необходимо внести изменения в нормативные акты ЦБ, что запланировано на 2020—2021 годы.

В рамках «дорожной карты» Мосбиржа собирается обеспечить в 2020 году условия формирования товарных имущественных пулов с последующим обращением клиринговых сертификатов участия (КСУ). Затем эти инструменты, а также драгметаллы и депозиты будут включены в перечень активов, в которые НПФ разрешено вкладывать накопления.

ПФИ разрешены как актив для НПФ, но могут входить в состав пенсионных накоплений только при условии, что сделки с ними совершаются на организованных торгах с центральным контрагентом и заявки адресованы всем участникам. При этом предметом договора ПФИ могут быть только разрешенные для инвестирования активы, изменения величины процентных ставок, уровни инфляции, курсы валют. Предлагаемый для использования НПФ инструмент стандартизированных ПФИ (СПФИ) приближен к внебиржевому рынку деривативов. Основные отличия — наличие правил клиринга, а также отсутствие необходимости оценивать риски на каждого контрагента и подписывать генеральные соглашения.

По словам экспертов, СПФИ помогут частным фондам хеджировать специфические риски путем заключения не стандартизированных, а специфичных контрактов, учитывающих конкретные потребности НПФ. Одна из причин, почему НПФ сейчас активно не пользуются биржевыми ПФИ в целях хеджирования, — отсутствие должной ликвидности и разнообразия финансовых инструментов, позволяющих это делать. Также с учетом размера портфелей НПФ текущие биржевые опционные «стаканы» могут быть недостаточно ликвидны, отмечают эксперты.