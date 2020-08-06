ВТБ может закрыть около четверти отделений как за счет присоединяемых банков, так и путем оптимизации собственной сети, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. По их словам, число офисов может уменьшиться примерно на 400. Один из собеседников издания уточнил, что такие планы заложены в стратегию ВТБ-2022, хотя публично не анонсировались.

Источник в группе ВТБ говорит, что сокращение произойдет отчасти за счет дочерних банков: «Возрождения» (около 100 офисов), Запсибкомбанка (более 50 офисов), Саровбизнесбанка (40 офисов), будут закрыты «дублирующиеся» офисы. Также будет оптимизирована сеть самого ВТБ за счет закрытия части офисов старого формата после запуска более эффективных новых, указывают собеседники издания.

В пресс-службе ВТБ не стали отрицать факта сокращения сети и оставили без комментариев масштабы сокращений. Там отметили, что банк приступил к «масштабной модернизации региональной сети» в рамках реализации стратегии, утвержденной в 2019 году. Так, «сеть должна стать более удобной и доступной для населения, а также максимально эффективной в новых реалиях — с точки зрения перехода большей части продуктов «в цифру». Банк уже начал открывать новые технологичные отделения». В течение двух лет он планирует открыть порядка 100 новых офисов, которые будут оснащены передовыми технологиями обслуживания клиентов и занимать меньше площади, чем ранее. Эффективность работы новых точек продаж повышается на 40% при сокращении площади на 20—30% и одновременном снижении времени ожидания посетителей на треть. Важным фактором является присоединение других банковских сетей. Также в ВТБ признали, что «отдельные офисы будут закрыты, конкретный перечень определится по мере проведения интеграции».

Банк ВТБ запускает новый формат офисов Пилотное отделение открывается в Москве, а с 2021 года все новые офисы будут открываться в новом формате.

По мнению экспертов, такое заметное сокращение розничной сети может привести к недостаточной доступности офисов для отдельных категорий граждан, не желающих переходить в онлайн-банк. При очном общении сотрудника с клиентом вероятность продажи дополнительных продуктов возрастает в разы, с этой точки зрения пользы от личного визита клиента в банк больше, чем от СМС-рассылки или звонка из кол-центра. Катализатором сокращения сети ВТБ и других банков мог стать режим самоизоляции, введенный на фоне пандемии, считают эксперты.