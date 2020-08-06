Фондовые торги в РФ открылись в четверг небольшим ростом ключевых индексов, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:15 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,07% к уровню закрытия предыдущих торгов, составив 2 994,87 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени был в плюсе на 0,15% — на отметке 1 297,15 пункта.



Последующая динамика несколько более уверенная: к 10:21 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,28%, индекс РТС — 0,31%.

«Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного растут после скачка наверх накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленные», — констатирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Все говорит в пользу того, что сегодня восхождение российского рынка акций продолжится: американские фьючерсы растут, нефть взяла курс на 46 долларов. Таким образом, индекс Мосбиржи имеет хорошие шансы закрепиться выше «круглой» отметки 3 000 пунктов», — спрогнозировал перед началом сессии главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.



На 10:33 мск индекс Мосбиржи дошел до 3 003,04 пункта (плюс 0,34%).