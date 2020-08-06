ЦБ установил официальные курсы валют на 7 августа.

Курс доллара понизился на 24,09 копейки, составив 73,0397 рубля (73,2806 рубля на 6 августа). Курс евро снизился менее чем на 1 копейку, до 86,6178 рубля (86,625 рубля на 6 августа).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 12:23 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,42 рубля (плюс 54 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 86,98 рубля (плюс 54 копейки).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 72,67—73,52 рубля за доллар и 86,31—87,1 рубля за евро.