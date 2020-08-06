Правительство выделит дополнительно почти 12 млрд рублей на льготы по ипотеке для отдельных категорий многодетных семей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Сегодня дополнительно выделим из бюджета 11,8 миллиарда рублей для поддержки не менее 26 тысяч [таких] семей», — сказал он.

Он напомнил, что по инициативе президента государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребенок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Мишустин добавил, что в 2020 году на эти цели из бюджета уже направлено более 23 млрд рублей.

Премьер-министр указал, что это одна из наиболее востребованных мер социальной поддержки родителей с детьми, «и все больше многодетных семей улучшают жилищные условия с помощью ипотеки».