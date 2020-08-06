Банк России рекомендует кредитным и микрофинансовым организациям, а также другим кредиторам принимать досрочный возврат потребительского кредита или займа, даже если заемщик вносит меньшую сумму, чем указал в уведомлении о досрочном возврате. Об этом говорится в информационном письме ЦБ, содержание которого приводит его пресс-служба.

Как отмечает регулятор, сейчас заемщики сталкиваются с отказами банков и других кредиторов зачислить деньги в счет досрочного возврата кредита или займа, если сумма оказывается меньше значащейся в уведомлении о досрочном возврате, которое заемщик должен по закону направить кредитору. Такие отказы Банк России считает недобросовестными: в этом случае кредиторы, по мнению регулятора, не должны отказывать в частичном досрочном возврате кредита, так как были о нем предупреждены. Также они должны своевременно дать заемщику обновленный график платежей по оставшейся задолженности.



Если досрочный возврат привел к изменению полной стоимости кредита, кредитор должен сообщить об этом заемщику и предоставить новое значение ПСК. Банк России рекомендует кредиторам заранее давать заемщикам расчет долга и процентов именно на дату планируемого внесения средств.