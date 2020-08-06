Арбитражный суд Москвы зарегистрировал 5 августа иск ООО «Сбербанк Факторинг», требующего взыскать с Российской Федерации в лице Федеральной службы судебных приставов (ФССП) более 1,1 млрд рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Третьими лицами в иске указаны управление ФССП по Санкт-Петербургу, один из приставов-исполнителей этого управления, а также Абсолют Банк. Основания исковых требований пока не приводятся.

«Сбербанк Факторинг» в 2019 году пытался взыскать с Абсолют Банка 438 млн рублей убытков, причиненных, как полагал истец, тем, что банк не наложил арест на открытый в нем счет ретейлера «Юлмарт», не исполнив соответствующее постановление судебного пристава-исполнителя. Однако суды двух инстанций согласились с ответчиком, заявившим, что постановление пристава он не получал.