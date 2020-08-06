Прибыль госкомпании «ДОМ.РФ» за первое полугодие 2020 года может достигнуть 13 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы закончили год с прибылью 20 миллиардов, а в этом году, сейчас по полугодию, у нас будет прибыль 13 миллиардов (рублей)», — сказал Мутко.

Путин: «Нужно быть очень аккуратными с ипотечными облигациями» Виталий Мутко рассказал главе государства о доступности ипотечного кредитования через выпуск облигаций.

По его словам, в этом году компания заплатит 15 млрд рублей дивидендов государству. «Мы зарабатываем: в основном это, конечно, облигации, это очень долгий путь, это где-то только в 2024 году, в 2021-м первые результаты будут», — добавил Мутко.

Он отметил, что компании удалось сохранить финансовую и кредитную устойчивость.