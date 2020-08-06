Банки выдали россиянам 80 тыс. ипотечных кредитов из 400 тыс. заявок по льготной ипотечной госпрограмме на жилье в новостройках по ставке 6,5% годовых, рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным генеральный директор акционерного общества «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

«Мы увидели очень большой заинтересованный спрос на этот продукт. В общем-то, мы как операторы собрали все заявки из банков — более 57 банков по этой программе нам подали заявки где-то на один триллион рублей. Уже до 400 тысяч заявок подано гражданами, на 80 тысяч уже выплачено», — сказал он.

Мутко добавил, что благодаря этой и другим льготным программам, включая дальневосточную ипотеку и выплаты по 450 тыс. рублей многодетным семьям, спрос на ипотеку восстановился, увеличившись в июне на 29% год к году.

Также Мутко отметил, что с учетом льготных программ средняя ставка по ипотеке в России составит 7,5% в 2020 году. «Сегодня, если взять в целом, мы с вами ставили задачу в нацпроекте — 8,7 в среднем в этом году должна быть ипотечная ставка. Думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5 в целом (с учетом льготных ипотек) и уже рыночные — где-то 8,4. Где-то 90% на первичный рынок, конечно, льготная ипотека идет, очень серьезно поддерживает», — заявил он.