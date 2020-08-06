Российские банки выдали застройщикам около 1,5 трлн рублей проектного финансирования на строительство жилья, сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Из 99 миллионов (квадратных метров), которые сегодня в стройке уже 36 миллионов квадратных метров строится по проектному финансированию. То есть это уже где-то около 1 200 договоров и уже где-то 1,5 триллиона рублей — это проектное финансирование», — сказал Мутко.

Глава «ДОМ.РФ» прогнозирует среднюю ставку по ипотеке в 7,5% к концу 2020 года На снижение ставки относительно планового показателя нацпроекта «Жилье и городская среда» оказывает влияние мягкая денежная кредитная политика ЦБ.

При этом, по его словам, Банк ДОМ.РФ, который входит в структуру компании, выдал проектного финансирования на 600 млрд рублей, средства пойдут на строительство 12 млн кв. м жилья. «Если мы дальше будем последовательно докапитализировать банк, мы хотели бы занять до 20% рынка здесь», — добавил Мутко.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию.