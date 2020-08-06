Международные резервы РФ по состоянию на 31 июля составили 591,8 млрд долларов против 582,7 млрд на 24 июля 2020 года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся в четверг на сайте Банка России.

Таким образом, за отчетную неделю объем резервов увеличился на 9,1 млрд долларов.

Повышение показателя за неделю на 1,6% произошло «под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото», поясняется в комментарии ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Как свидетельствуют материалы ЦБ, международные резервы РФ увеличились за 2019 год на 85,9 млрд долларов. В январе — июне этого года резервы прибавили порядка 14,5 млрд долларов.