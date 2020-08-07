II съезд Ассоциации банков России (XXXVIII общее собрание) состоится 3 сентября 2020 года в Москве. Тема пленарного заседания съезда: «Банки и экономика в условиях глобальной нестабильности».

С докладами выступят председатель совета Ассоциации банков России, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский.

К участию в работе съезда приглашены руководители Банка России, федеральных министерств и ведомств, депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации, представители ведущих кредитных организаций, институтов развития.

На съезде будет рассмотрен отчет о работе Ассоциации банков России за 2019 год и основные направления деятельности ассоциации на 2020—2022 годы.

Съезд пройдет по адресу: Москва, Ленинградский проспект, 36, стр. 33, отель «Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк». Начало работы съезда — в 14:00, начало регистрации участников — в 13:00.

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