Выручка «Билайна» во II квартале 2020 года составила 65,5 млрд рублей, уменьшившись на 9,7% относительно аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводятся в релизе оператора.

Из материалов компании следует, что ее полугодовая выручка также снизилась в годовом выражении — на 6,2%, составив около 133 млрд рублей.

Общая выручка в мобильном сегменте уменьшилась в годовом выражении на 12,2% по итогам отчетного квартала и на 8,3% по итогам января — июня 2020-го, хотя отдельно выручка от передачи данных увеличилась на 4,9% и 6,7% соответственно. «Роста выручки от передачи данных оказалось недостаточно, чтобы компенсировать снижение выручки от голосовой связи и СМС-сервисов», — констатируют в компании.

В фиксированном сегменте общая выручка повысилась на 9,2% по итогам квартала (благодаря росту выручки как от B2B-продуктов, так и от транзитного трафика) и на 8,9% по итогам полугодия.

«Финансовые результаты второго квартала обусловлены как влиянием коронавирусных ограничений — сокращением продаж в два раза из-за временно закрытых офисов и падением трафика посетителей в период самоизоляции, падением выручки от роуминга на 90%, — так и наличием исторических негативных трендов, в частности отрицательной динамики абонентской базы», — объясняет генеральный директор компании «Билайн» Александр Торбахов.

Абонентская база оператора сократилась на 8,4% в годовом исчислении в результате временного закрытия розничных магазинов и значительного снижения числа мигрантов (на 56% в течение II квартала 2020 года), а также из-за невысокого уровня восприятия качества сети, говорится в сообщении. «Однако в последние недели июня и в начале июля мы отметили позитивные тенденции увеличения числа клиентов. Мы рассчитываем, что повышение качества сети уже в ближайшие кварталы позволит улучшить качество обслуживания абонентов, что, в свою очередь, изменит восприятие клиентов и сократит их отток», — говорят в «Билайне».

Из сообщения компании следует, что ее выручка от продажи оборудования и аксессуаров снизилась за отчетный квартал на 29,2% в годовом исчислении, что было обусловлено ограничительными мерами, повлиявшими на работу магазинов «Билайн».

Так, вследствие ограничений в период пандемии коронавируса компания была вынуждена временно приостановить работу более чем 1,4 тыс. магазинов. «В то же время в рамках нашей работы по повышению эффективности розницы и усилению фокуса на онлайн-каналах дистрибуции за последние девять месяцев в общей сложности было закрыто 627 магазинов», — добавляют в «Билайне».

«Показатель EBITDA во II квартале 2020 года снизился на 20%, что было обусловлено в первую очередь сокращением выручки в результате введения ограничительных мер в отчетном периоде, а также более высокими структурными затратами вследствие роста расходов на содержание и эксплуатацию сети и повышением расходов на интерконнект из-за возросшей доли межсетевого трафика. Снижение показателя EBITDA было частично компенсировано рядом инициатив в части затрат, направленных на уменьшение негативного влияния ограничительных мер», — также сказано в релизе.



«Текущая ситуация ускоряет необходимость глобального разворота в долгосрочных и краткосрочных планах компании. Наши главные фокусы: улучшение клиентского опыта через прозрачные тарифы и сервисы, продолжающаяся техническая модернизация сети, развитие цифровых каналов обслуживания», — резюмировал Торбахов.

