Китайские власти выпустили специальные государственные облигации на сумму 1 трлн юаней (около 144 млрд долларов по текущему курсу) для финансирования мер по противодействию распространению коронавируса нового типа. Об этом сообщил в четверг министр финансов КНР Лю Кунь.

«К концу июля мы полностью завершили эмиссию гособлигаций на сумму 1 триллион юаней, за счет которых финансируется борьба с коронавирусом, — рассказал он агентству Xinhua. — Примерно 510,5 миллиарда юаней (73,5 миллиарда долларов) из этой суммы уже использованы для обеспечения деятельности более 24,1 тысячи объектов».

Как уточнил чиновник, эти средства преимущественно используются на создание и развитие особой инфраструктуры, а также на реализацию мер по ликвидации вспышек заболевания и обеспечение эпидемиологической безопасности. Лю Кунь подчеркнул, что за использованием выделенных средств установлен жесткий правительственный контроль.

Согласно статистике, в материковой части Китая вылечились 93,52% заболевших после инфицирования коронавирусом. Число заразившихся с декабря 2019 года превысило 84,5 тыс., за последние семь дней выявлено 364 случая инфицирования, динамика прироста пациентов в больницах за неделю составила порядка 5,6% в сутки. Летальных исходов в стране не было с 15 апреля (кроме случаев, добавленных один раз в результате корректировки), умерли свыше 4,6 тыс. человек, показатель смертности составляет 5,48%.