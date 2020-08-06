Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 48 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,365 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 39,3 тыс. сделок на 2,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 72,6675—73,615 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,9875 рубля, увеличившись на 55 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 4,8 тыс. сделок на 181,7 млн евро по курсам от 86,305 до 87,1325 рубля за евро.

В четверг рубль торговался в «красной зоне» наряду с подавляющим большинством других валют на развивающихся рынках, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

«Давление на валютные площадки EM, по всей видимости, прежде всего оказывали распродажи турецкой лиры. В частности, курс лиры к доллару обновил майские максимумы текущего года и кризисные максимумы августа 2018 года. К окончанию рабочего дня рубль снижался на 0,6—0,7% к доллару и евро, хотя цены на нефть находились в плюсе», — комментирует эксперт.