При сохранении относительно стабильной курсовой динамики, а также благоприятной ситуации на рынке плодоовощной продукции в августе ожидается дефляция на уровне 0,2—0,1% в месячном исчислении, что соответствует диапазону 3,4—3,5% год к году, говорится в обзоре Минэкономразвития РФ «Картина инфляции. Июнь 2020 года» .

В июле 2020 года инфляция совпала с прогнозами Минэкономразвития России и составила 3,4% к соответствующему месяцу прошлого года (после 3,2% год к году в июне). Рост цен по отношению к предыдущему месяцу в июле составил 0,4% после 0,2% в июне, с исключением сезонного фактора — 0,4% (0,3% в июне).

«Увеличение годовых темпов роста потребительских цен было связано преимущественно с восстановлением деловой активности в сфере услуг после снятия карантинных ограничений в значительном числе регионов, а также сезонными тенденциями на рынке плодоовощной продукции. При этом динамика цен в других сегментах потребительского рынка оставалась стабильной», — сообщает директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития России Екатерина Власова.



Ведомство отмечает небольшой рост цен на потребительские услуги — на 0,2% (по сравнению с 0,1% месяцем ранее). С началом периода отпусков продолжился компенсационный рост цен на санаторно-оздоровительные и гостиничные услуги (8,4% и 2,2% соответственно). При этом в целом за сезон рост цен в указанных сегментах рынка соответствует историческим тенденциям.

Вклад в рост цен на услуги в июле также внесла плановая индексация тарифов с 1 июля. Вместе с тем в годовом выражении рост цен на коммунальные услуги населению составил 3,1%, что ниже установленных предельных параметров (4%) вследствие неравномерной индексации отдельных коммунальных услуг в регионах.

В продовольственном сегменте в июле наблюдалось снижение цен (на 0,1% после роста по 0,2% в мае и июне) за счет продолжающегося сезонного удешевления плодоовощной продукции (2,5% в июле). «Вместе с тем темпы снижения цен на фрукты и овощи в текущем сезоне меньше, чем в предыдущие годы, что объясняется в том числе более медленным поступлением на рынок отечественной продукции нового урожая и ослаблением рубля в июле. Сезонно очищенные темпы роста цен на продовольственные товары (кроме плодоовощной продукции) в июле оставались стабильными (0,3%)», — сказано в документе.

Непродовольственная инфляция (с исключением сезонного фактора) в июле замедлилась до 0,3% после 0,4% месяцем ранее.

Монетарная инфляция (показатель, очищенный от волатильных компонентов) в июле после двух месяцев снижения увеличилась до 3,3%, но при этом сохраняется ниже целевого ориентира Банка России.

