Банк России предлагает законодательно закрепить понятие сомнительной валютной операции для препятствия незаконному вывозу капитала, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.



ЦБ сформировал предложения по либерализации валютного законодательства РФ по результатам проведенного анализа действующих требований валютного контроля, оценки их влияния на обеспечение устойчивости валюты России и стабильности внутреннего валютного рынка страны, а также в целях снижения нагрузки на бизнес.

«Банк России предложил законодательно закрепить понятие сомнительной валютной операции, чтобы после либерализации сохранить в полном объеме возможность препятствовать незаконному вывозу капитала и обслуживанию теневой экономики», — говорится в сообщении.