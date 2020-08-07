Порядка 20% российских заведений общепита к концу лета и началу третьего этапа снятия всех ограничений, связанных с пандемией, были вынуждены закрыться. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), общественный омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса при аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Сергей Миронов.

«Рестораны, к сожалению, продолжают закрываться. Порядка 20% находятся в режиме закрытия. Либо закрылись, либо пытаются закрыться, либо юрлицо еще существует, но сам ресторан не открыт», — сказал он, отвечая на вопрос, сколько ресторанов уже ушло с российского рынка.

Эксперт отметил, что прогноз падения ресторанного рынка на величину до 50% к концу года по-прежнему актуален. Президент ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» (развивает торговые марки «IL Патио», «Планета Суши», «Шикари», «Американский бар и гриль») Маргарита Костеева также поделилась с ТАСС опасением, что в ближайшие полгода-год выручка ресторанов будет ниже докризисного периода. По ее словам, трафик в ресторанах в целом остается гораздо ниже значений прошлого года.

«Опасения пока сохраняются. Во-первых, потребитель не пошел еще в полной мере. В ресторанах по-прежнему есть нехватка выручки по отношению к прошлому году. Она сегодня небольшая, на уровне 35—40%, но для многих это за гранью рентабельности по-прежнему. Часть ресторанов по-прежнему работает, не получая прибыли и накапливая убытки. Кроме этого, существуют страхи у населения, пессимистичные прогнозы по поводу второй волны, сентября. К сожалению, рестораторы и инвесторы боятся вкладываться», — пояснил вице-президент ФРиО. По словам эксперта, к новому году рестораторы не исключают вторую волну заболеваемости COVID-19, а осенью прогнозируется новый отток компаний, которым предстоит выплатить отсрочки по аренде и налогам.

В ГК «Шоколадница», управляющей одноименной сетью кофеен, а также сетями «Кофе Хауз» и «Ваби Саби», подтвердили, что посещаемость ресторанов сократилась в среднем на 25—30%. И если в 2019 году у компании было 300 собственных заведений, то к настоящему времени, в том числе за счет передачи во франчайзинг, сеть сократилась до 250. «Сейчас мы ведем переговоры с арендодателями по нескольким десяткам кофеен, по которым еще нет окончательного понимания об открытии», — отметили в компании.

Рестораны быстрого питания «Макдоналдс» и KFC, напротив, сообщили ТАСС, что не пересматривали планы из-за пандемии. Так, сеть KFC начала открывать рестораны сразу после снятия ограничений, а «Макдоналдс» планирует к концу года преодолеть рубеж в 800 ресторанов в России.

«Рестораны заработали, действительно, лучше, чем мы думали. Есть и позитивные моменты. Мы опасались 50-процентного падения выручки, но такого нет», — отметил вице-президент ФРиО. В «Шоколаднице» подтвердили, что худшие прогнозы не осуществились, а рестораны «достойно вышли из кризиса». При этом в компании ожидают восстановления потребительского спроса только к концу этого года. «На данный момент наша выручка находится в коридоре 70—75% от докризисной, при этом мы наблюдаем перманентный рост на 1—3%», — сообщили ТАСС в компании. В «Макдоналдс» также отметили, что продажи ресторанов растут, а спрос постепенно восстанавливается.

По словам Миронова, практически не пострадали заведения общепита, которые находились в проходных и «раскрученных» местах, например в районе Патриарших прудов в Москве. По данным «Росинтер Ресторантс Холдинга», подобные рестораны, расположенные в удачных городских пространствах, восстановили уровень посещаемости до 70—80% к аналогичному периоду прошлого года. С одной стороны, рестораны выиграли от закрытия границ, но с другой — «серьезнейшим образом» проиграли, если в своей бизнес-модели полагались на иностранных туристов, добавляет эксперт. Заведениям, ориентированным на офисных работников и располагающимся в деловых и торговых центрах, также повезло гораздо меньше, чем другим, отмечает вице-президент ФРиО.

«Удару подвержены и малые, и сетевые рестораны. Нагрузка на них близкая. Сказать, что удержатся сетевые и не удержатся малые, мы не можем. Но мы видим, что закрылись рестораны Goodman, например (на начало августа принимают посетителей четыре ресторана, в 2019 году сеть насчитывала десять ресторанов. — Прим. ТАСС). Goodman закрылись не просто так — достаточно сильная концепция, два десятка лет на рынке», — отметил Миронов.



Один из крупнейших ресторанных холдингов — «Росинтер Ресторантс Холдинг» планирует выходить из кризиса поэтапно. После пандемии возобновит работу, как ожидается, не менее 95% сети, сообщили в компании.