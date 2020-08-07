Во французском Гавре вооруженный мужчина, захвативший накануне шестерых заложников в отделении самого крупного кооперативного банка Франции BRED, сдался полиции, все заложники были освобождены. Об этом сообщило ночью информагентство РБК со ссылкой на французский телеканал BFMTV.

Как уточняется, один из заложников смог сбежать, остальных 34-летний мужчина во время переговоров отпустил сам. По информации телеканала, до сих пор непонятно, работают ли захваченные люди в банке или они были его посетителями.

BFMTV сообщает, что мужчина, арестованный полицией, «известен своим психиатрическим анамнезом», ранее он нарушал гражданское право Франции. Его требования были неясны, со ссылкой на профсоюз полиции телеканал передает, что мужчина пришел в банк не с целью ограбления, а чтобы «заставить людей говорить о нем».



Заложники были захвачены около 17:00 (18:00 мск), полностью освобождены к 23:00 (0:00 мск). Источник Reuters отмечал, что мужчина был вооружен пистолетом. По информации France Bleu, сбежать из банка смог 53-летний мужчина. СМИ также передавали, что захватчик выдвигал несколько требований, которые могли иметь религиозный характер.