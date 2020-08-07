Предложение о сокращении страховых взносов с фонда оплаты труда (ФОТ) с текущих 30% до 15% на два года для строительных компаний сенаторы направили в правительство, пишет «Коммерсант» . Глава комитета Совета Федерации (СФ) по федеративному строительству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко сообщил, что преференцией могут воспользоваться только компании, входящие в холдинговые структуры, а также имеющие производственные и генподрядные подразделения. По его словам, двухлетнее снижение взносов позволит застройщикам высвободить около 35 млрд рублей, которые компании должны направить на сохранение персонала и удержание уровня зарплат на докризисном уровне.

Центр стратегических разработок (ЦСР) считает эффективным на полгода освободить застройщиков от уплаты налога на прибыль (сейчас его ставка 20%) — у компаний отрасли высвободятся 155,7 млрд рублей, которые, как считают в ЦСР, можно направить на выплату зарплаты 662,6 тыс. работников отрасли в течение льготного периода. По прогнозам ЦСР, к концу 2020 года рискуют стать банкротами 3,7% компаний отрасли.

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По словам одного из федеральных чиновников, власти знакомы с сутью налоговых инициатив и ЦСР, и СФ, но пока не знают, как оперативно отследить, что высвободившиеся средства целенаправленно пойдут на выплату зарплат.

Опрошенные девелоперы позитивно оценили идею налоговых каникул. Решение о временном сокращении страховых взносов с ФОТ позволит в кризис избежать перехода к выплате зарплаты «в конвертах», отметили они. Предложение об освобождении застройщиков на полгода от уплаты налога на прибыль эксперты считают половинчатым. По их словам, застройщики платят этот налог сразу после ввода в эксплуатацию объекта, и если льгота будет актуальна в короткий период, то повезет не всем. Также малоэффективными могут быть и каникулы по отчислениям страховых взносов, так как они составляют всего 2% производственной себестоимости застройщиков. Гораздо эффективнее продлить программу льготной ипотеки по 6,5%, которая действует до ноября 2020 года, считают эксперты.