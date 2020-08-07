Чистая прибыль группы ВТБ за первое полугодие 2020 года составила 41,9 млрд рублей, снизившись на 45,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе банка.

Как поясняется, показатель снизился на фоне возросших расходов на создание резервов.

«Расходы на создание резервов составили 113,9 млрд рублей, увеличившись на 150,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Повышенный уровень расходов на создание резервов был обусловлен влиянием пандемии COVID-19 на качество кредитного портфеля», — отмечается в сообщении банка.



Чистые процентные доходы за первое полугодие 2020 года увеличились на 18% в годовом выражении в результате органического роста бизнеса и дальнейшего роста чистой процентной маржи. Чистые комиссионные доходы повысились на 17,8%: поддержку динамике оказали в основном рост комиссии по операциям с ценными бумагами и операциям на рынках капитала и стабильно увеличивающиеся комиссии за распространение страховых продуктов.



Чистая прибыль группы за II квартал составила 2,1 млрд рублей, уменьшившись в годовом выражении на 93,1%, свидетельствуют данные финансового документа.

По словам члена правления ВТБ Дмитрия Пьянова, ни один из месяцев отчетного периода не был убыточным.



В числе прочего в релизе говорится, что в первом полугодии 2020 года расходы группы ВТБ на персонал и административные издержки составили 129,1 млрд рублей, увеличившись на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Рост расходов, вызванный индексацией заработных плат рядовых сотрудников в региональной сети, проведенной в декабре 2019 года, реализацией непредвиденных мероприятий, связанных с обеспечением безопасности и непрерывности ведения бизнеса в условиях пандемии COVID-19, а также продолжающейся программой технологической трансформации, включающей расширение штата блока информационных технологий, был в значительной степени компенсирован проводимыми программами экономии издержек», — уточняется в сообщении.



За первое полугодие 2020 года совокупный кредитный портфель группы вырос на 4,2%, до 11 трлн 947,2 млрд рублей. Портфель кредитов физическим лицам увеличился на 7% — в основном благодаря росту ипотечного кредитования на 10,8%. Портфель кредитов юридическим лицам вырос на 3,1%, до 8,3 трлн рублей; без учета эффекта переоценки валютной части портфель сократился на 1%.



Доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле составила на 30 июня 5,1% (на 31 марта 2020 года равнялась 4,9%, на 31 декабря 2019 года — 4,7%).



Объем средств клиентов увеличился по сравнению с началом года на 8% — до 11 трлн 852,4 млрд рублей. Объем средств юридических лиц вырос на 11%, физических — на 4,5%.



«В первом полугодии группа ВТБ показала хорошую динамику чистых операционных доходов, включая впечатляющий рост чистых комиссионных доходов, даже на фоне резкого снижения деловой активности, вызванного пандемией COVID-19… При этом резко возросший объем отчислений в резервы оказал значительное давление на итоговый финансовый результат», — комментирует президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

По его словам, «наблюдаемое восстановление экономики и деловой активности дает основания для осторожного оптимизма». «Во втором полугодии мы будем продолжать работать над совершенствованием клиентского опыта, укреплением отношений с действующими клиентами и расширением клиентской базы, консервативно управляя рисками и продолжая оптимизировать расходы», — сказал глава ВТБ.

