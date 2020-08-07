Сбербанк получил в июле 65,6 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Такие данные приводятся в релизе кредитной организации.

Чистая прибыль за семь месяцев текущего года составила 403,1 млрд рублей. Согласно материалам отчетности , по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 22,4%.

Чистый процентный доход вырос на 12,7% относительно семи месяцев 2019 года на фоне снижения стоимости фондирования, а также уменьшения взносов в фонд страхования вкладов с начала года. Чистый комиссионный доход повысился на 8,8%, что, как объясняют в Сбербанке, обусловлено в большей степени ростом чистых доходов от расчетных операций и операций клиентов на финансовых рынках, а также постепенным восстановлением трансакционной активности по банковским картам.

В числе прочего отмечается, что расходы на кредитный риск, включая расходы на резервы по ссудам и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в июле составили 68,7 млрд рублей. Существенное влияние на расходы по резервам оказало ослабление рубля по отношению к основным валютам, которое привело к досозданию резервов по валютным кредитам в размере порядка 28 млрд рублей без ухудшения качества по ним. Этот эффект компенсируется соответствующей положительной переоценкой в составе торгового дохода и не влияет на финансовый результат банка. За семь месяцев текущего года расходы на кредитный риск составили 409,4 млрд рублей против 52,8 млрд годом ранее, что связано с макроэкономическим шоком, вызванным в текущем году пандемией COVID-19.

Активы в июле увеличились на 1,7%, до 30,4 трлн рублей. «В значительной степени прирост обусловлен положительной переоценкой валютных статей. Без учета валютной переоценки рост активов за месяц составил 0,4%», — указывают в Сбербанке.

В июле корпоративным клиентам выдано 0,9 трлн рублей кредитов, за семь месяцев — более 7 трлн рублей, что на 26% больше, чем год назад. «Банк продолжает активно участвовать в госпрограммах поддержки бизнеса. В рамках запущенной в июне государственной программы льготного кредитования под 2% банк одобрил заявки на сумму 207 млрд рублей», — подчеркивают в «Сбере». Остаток портфеля составил 14,4 трлн рублей, увеличившись за месяц на 2,3% (или на 0,4% без учета валютной переоценки).

Розничным клиентам в июле выдан рекордный объем кредитов — 384 млрд рублей (в 1,4 раза больше июля прошлого года), указывают в банке. Рост обеспечили в равной степени потребительские и ипотечные кредиты. В сегменте ипотеки выдан рекордный месячный объем кредитов — 190 млрд рублей, в том числе в рамках государственных и собственных банковских программ льготного кредитования. В итоге весь розничный портфель показал максимальный прирост за месяц с начала 2019 года: 1,8%, или 135 млрд рублей. Остаток портфеля на 1 августа 2020 года составил 7,7 трлн рублей.

Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле равнялся 3,3% на конец июля.

Объем средств клиентов в июле увеличился на 0,7%. Объем средств физических лиц вырос на 1,3%, юридических — сократился на 0,4%. В целом с начала года объем средств клиентов вырос без учета валютной переоценки на 2,3%, в номинальном выражении — на 7%.

Базовый и основной капиталы изменились в июле незначительно и составили 3,994 трлн рублей, указывают в Сбербанке. Общий капитал в июле увеличился на 18 млрд рублей за счет чистой прибыли и составил 4,643 трлн рублей. «Отрицательное влияние на динамику капитала оказали отложенный налог на прибыль и снижение учитываемой в капитале прибыли из-за корректировок, предусмотренных положением Банка России № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)», — говорится в релизе.



Достаточность базового капитала (Н1.1) и основного капитала (Н1.2) составила 13,45% на 1 августа против 13,64% месяцем ранее, достаточность общего капитала (Н1.0) — 15,61% против 15,77%.

«Сбербанк в июле показал уверенный рост корпоративного и розничного кредитного портфеля благодаря восстановлению спроса, в том числе из-за снижения процентных ставок и масштабной поддержки населения и бизнеса. Объем реструктурированных кредитов вырос незначительно, так как основной поток заявок был рассмотрен в предыдущие месяцы. Тем не менее мы продолжаем с осторожностью следить за качеством кредитного портфеля. Текущие тренды роста доходных статей способствуют восстановлению прибыльности банка, что в совокупности с программой оптимизации расходов позволяет наращивать рентабельность капитала — за июль она поднялась до 16%», — комментирует финансовый директор Сбербанка Александра Бурико.

