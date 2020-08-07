Российская экономика достигла «дна» в мае и начала восстановление. Такую оценку в интервью телеканалу РБК дал директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов.

«Экономика достигла «дна» где-то, наверное, в мае. Уже с июня мы видим процесс восстановления экономики. При этом он носит очень неоднородный характер. Мы видим восстановление в первую очередь потребительского спроса. Здесь сыграли роль несколько факторов. Это, во-первых, отложенный спрос, который накопился за период карантина. Во-вторых, все-таки меры бюджетной поддержки оказались достаточно существенными. По нашим оценкам, те выплаты, которые произошли из бюджета в адрес домохозяйств, компенсировали во втором квартале чуть более половины снизившихся доходов», — сказал Тремасов.

«И конечно, играет роль такой фактор, как сохранение ограничений по международному туризму. В прошлом году в третьем квартале россияне потратили на зарубежные поездки порядка 800 миллиардов рублей. Сейчас значительная часть этих денег остается внутри страны, что, в общем-то, тоже поддерживает потребительский спрос», — добавил директор департамента ЦБ.

Но эти факторы носят временный характер, они будут исчерпаны в ближайшие месяцы, зато оказывать поддержку экономике в 2021 году начнет смягчение ДКП, сказал Тремасов. Он отметил, что «пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики сохраняется».



Банк России 24 июля в очередной раз снизил ключевую ставку — до нового исторического минимума в 4,25%. По прогнозу регулятора, инфляция вернется к его цели, вблизи 4%, к концу 2021 года. ВВП по итогам 2020-го уменьшится на 4,5—5,5%, ожидают в ЦБ; в 2021 году произойдет восстановительный рост на 3,5—4,5%, в 2022-м — на 2,5—3,5%. При этом ЦБ резко ухудшил оценку масштабов падения расходов домохозяйств на конечное потребление — до 6,2—7,2% по итогам 2020 года (против сокращения на 1,6—3,6% в апрельском прогнозе).