Агентство по страхованию вкладов в июле 2020 года выплатило вкладчикам ушедших с рынка банков страховое возмещение на общую сумму 223,9 млн рублей. Об этом сообщили в АСВ, уточнив, что компенсации получили 1,5 тыс. вкладчиков, включая 42 малых предприятия, которым было выплачено 12,5 млн рублей.

В 2020 году страховые случаи наступили в отношении девяти банков — участников системы страхования вкладов, в том числе в отношении пяти — в июле. При этом у трех игроков — банков «Кузнецкий Мост», «Центрально-Азиатский» и у Оргбанка — лицензии были аннулированы в связи с решением собственников кредитных организаций об их добровольной ликвидации.

Общий объем страховой ответственности АСВ по страховым случаям, наступившим с начала 2020 года, составил 12,4 млрд рублей, средства предназначены для 37,3 тыс. вкладчиков, в том числе 2 тыс. малых предприятий должны получить 327,1 млн рублей.

По состоянию на 1 августа 2020 года по страховым случаям текущего года возмещение получили 18,9 тыс. вкладчиков на общую сумму 11,5 млрд рублей, что составило 92,7% общего размера страховой ответственности АСВ.

Также за семь месяцев 2020 года агентство обеспечило выплату страхового возмещения по ранее наступившим страховым случаям на общую сумму 2,3 млрд рублей. Деньги получили 11,3 тыс. вкладчиков 177 банков.



В июле 2020 года АСВ расширило список банков, вкладчики которых могут получить страховое возмещение в электронной форме через цифровые каналы банка-агента (в настоящее время новый сервис предлагается Сбербанком). Вкладчики 18 банков, которые одновременно являются клиентами Сбербанка, могут обращаться с заявлением на выплату страхового возмещения через «Сбербанк Онлайн» без посещения офиса банка-агента. Сервис доступен как в мобильном приложении на Android и iOS, так и в веб-версии. С момента запуска агентством цифрового сервиса в феврале 2020 года им воспользовались около 3 тыс. вкладчиков, которым выплачено страховое возмещение в размере 527,3 млн рублей.