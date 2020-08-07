Потенциал роста экономики России в 1,5—2% сохранится после завершения кризиса и периода восстановления, сказал глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

«Мы считаем, наша базовая гипотеза, что потенциал роста российской экономики после этого кризиса, он сохранится, вот те 1,5—2%, в рамках которой экономика могла расти до кризиса, скорее всего, эта траектория сохранится», — сказал Тремасов в интервью телеканалу РБК.

«Те же 3,5—4,5%, которые заложены сейчас в нашем прогнозе на следующий год, — это во многом результат восстановительного роста, то есть мы сейчас ушли ниже уровня потенциала, нам требуется возвращение на этот уровень. После того как мы вернемся, скорее всего, следующая траектория будет на уровне 1,5—2%, а вот период восстановления, а он займет 2021 год и частично 2022-й, — в этот период темпы роста могут быть выше», — добавил он.

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ЦБ в конце июля сузил прогноз по падению ВВП РФ в 2020 году до 4,5—5,5% с прежних 4—6%. Также регулятор изменил ожидаемый коридор по росту экономики в 2021 году до 3,5—4,5% с апрельской оценки в 2,8—4,8%, в 2022-м — до 2,5—3,5% с прежних 1,5—3,5%.