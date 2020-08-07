ВТБ увеличил свою долю в управляющей компании «Динамо», дополнительно купив в июле ее акции на 700 млн рублей. Такая информация приводится в отчетности группы ВТБ по МСФО за II квартал и шесть месяцев 2020 года.

«В июле 2020 года группа увеличила свою долю участия в АО «УК «Динамо» до 92,3%, приобретя 17,3% акций за 0,7 млрд рублей», — сообщается в разделе «События после отчетной даты».

Основной вид деятельности УК «Динамо» — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

На сайте совместного проекта банка ВТБ и Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» «ВТБ Арена Парк» АО «Управляющая компания «Динамо» значится как «служба заказчика и инвестор проекта».



«ВТБ Арена Парк» — проект комплексной реконструкции и приспособления под современное использование Центрального стадиона «Динамо» в Москве и прилегающей к нему территории.

