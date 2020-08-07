Банк «Открытие» предложил клиентам новый продукт — виртуальную таможенную карту, которая позволяет вносить онлайн таможенные платежи в день декларирования товаров без выпуска пластиковой карты. Как уточняется в релизе банка, продукт предназначен для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые ведут внешнеэкономическую деятельность и осуществляют платежи в пользу таможенных органов.

«Для удобства пользователей платежная система «Таможенная карта» и банк «Открытие» реализовали «бесшовный» переход из онлайн-приложения банка в личный кабинет платежной системы по технологии single sign-on. Она позволяет клиенту всего один раз пройти процедуру аутентификации при входе в личный кабинет банка», — рассказали в «Открытии».



Виртуальная таможенная карта выпускается и обслуживается бесплатно. Направить заявку на выпуск карты можно через интернет-банк «Бизнес-портал». Карта активируется в режиме онлайн, после чего ею сразу можно пользоваться.