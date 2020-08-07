ВТБ может в 2021 году вернуться к принципу выплаты дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Об этом заявил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе телефонной конференции с аналитиками.

«Я исхожу из того, что первое возвращение к этому принципу вы увидите в 2021 году, когда мы выплатим 50% от чистой прибыли», — сказал он.

Ранее Пьянов сообщал журналистам, что менеджмент ВТБ будет рекомендовать выплатить 20,12 млрд рублей дивидендов за 2019 год на все типы обыкновенных и привилегированных акций. Он также отмечал, что менеджмент группы будет рекомендовать выплату «особых» дивидендов в размере 6,3 млрд рублей, связанных с передачей капитала в Промсвязьбанк в соответствии с законодательством РФ. Эти дивиденды будут выплачены по «префам» первого типа из прибыли прошлых лет.

Правительство РФ 5 августа опубликовало распоряжение, в котором рекомендовало Минфину и Росимуществу при рассмотрении вопроса о распределении прибыли ВТБ предусматривать направление на выплату дивидендов 10% чистой прибыли банка за 2019 год.