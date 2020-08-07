Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила оператору «ВымпелКом» купить компанию «Вест Колл Лтд.», которая работает под торговой маркой WestCall и также предоставляет услуги связи, следует из материалов ведомства.



«ФАС России рассмотрела ходатайство публичного акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» о совершении сделки по приобретению доли, составляющей 100% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Вест Колл Лтд.», и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — говорится в документе службы.

Согласно данным ФАС, решение было зарегистрировано 11 июня 2020 года.

«Вест Колл Лтд.» — оператор связи, компания была основана в 1996 году.