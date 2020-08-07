Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» присвоило СДМ-Банку кредитный рейтинг «A-.ru» со «стабильным» прогнозом.

Как отмечается в релизе агентства, СДМ-Банк занимает средние позиции в банковском секторе и уверенно входит в первую сотню российских кредитных организаций. «Стратегия развития банка не предполагает существенных изменений структуры бизнеса в среднесрочной перспективе, при этом планируется умеренный рост активов — в пределах 5—7%. Банк намерен несколько увеличить ипотечный портфель, преимущественно за счет нишевых сегментов. Однако НКР не ожидает заметного усиления рыночных позиций банка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что оценку бизнес-профиля СДМ-Банка определяют средние рыночные позиции и умеренная диверсификация по контрагентам и сегментам.



«Банк характеризуется умеренно низкой склонностью к риску и существенным запасом капитала, позволяющим выдержать серьезный стресс. СДМ-Банк характеризует умеренно низкая склонность к риску: активы с повышенным риском, включая просроченные и вынужденно реструктурированные кредиты, составляют менее 50% суммы капитала и резервов. НКР отмечает преобладание в портфеле ценных бумаг (более 50% баланса), облигаций высокого кредитного качества. Заметная часть свободных средств размещена на депозитах в Банке России и на счетах в коммерческих банках. Кредитный портфель формирует около 20% активов», — отмечают аналитики.



Показатели рентабельности волатильны, что обусловлено значительным объемом портфеля ценных бумаг и связанным с ним рыночным риском. Банк обладает достаточно диверсифицированной базой фондирования и поддерживает значительный запас ликвидности. Оценка управления отражает консервативный профиль рисков банка; акционерные риски оцениваются как низкие.