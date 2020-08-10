Выплату северных надбавок, составляющих до 100% от зарплаты, могут распространить и на удаленных сотрудников, пишут «Известия» . Это обсуждает рабочая группа, готовя законопроект о дистанционной занятости ко второму чтению в Госдуме. Так как работа в шахтах или на опасных производствах вряд ли возможна в дистанционном формате, интерес представляет вопрос о надбавках к зарплате тем, кто трудится в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Депутатам предстоит решить, как оформлять доплаты: по месту нахождения компании или по адресу, где трудится удаленный сотрудник.

В Минтруде на вопрос насчет северных надбавок на удаленной работе сказали, что внесение каких-либо изменений в редакцию статей законопроекта будет происходить в ходе дискуссии на площадке Госдумы.

Россиянам на «удаленке» могут вернуть траты на электричество 👍 Минтруд поддержал депутатский законопроект о дистанционной работе.

По словам экспертов, законопроект о дистанционном труде, по сути, предполагает перенос рабочего места с территории предприятия на территорию сотрудника, но если территория работника окажется в местности, где применяются северные надбавки, то оснований их не платить нет. Статья 316 Трудового кодекса, в которой говорится про районные коэффициенты, пока применяется именно к организации, расположение которой позволяет платить надбавку, отметили эксперты. Они пояснили, что невключение в закон гарантий выплат северных надбавок для дистанционных работников приведет к существенному сокращению их доходов в этой местности. Что касается доплат за вредность, то они устанавливаются на основании специальной оценки условий труда независимыми аккредитованными организациями, а не работодателями. И поскольку рабочие места на «удаленке» вне юрисдикции компании, неясно, как проводить процедуру, этот вопрос законодателям тоже предстоит прояснить, добавили эксперты.