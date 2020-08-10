Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в этом году впервые в истории накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования (ОПС) могут выплатить гражданам более 20 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант» , ссылаясь на данные отчетности НПФ, данные ЦБ, а также анализ проекта Pensopathology. В прошлом году такие выплаты составили 18,7 млрд рублей, что на 25% больше, чем годом ранее. За пять лет, согласно статистике, собранной регулятором, выплаты клиентам частных фондов выросли почти в 3,5 раза, при этом их среднегодовой рост (CAGR) составлял 27%.

В первом полугодии НПФ уже выплатили застрахованным лицам и их правопреемникам около 9,5 млрд рублей, свидетельствует оценка издания по отчетностям частных фондов. Массовые выплаты пенсионных накоплений начнутся в 2022 году, когда пенсионные основания по накопительной компоненте ОПС возникнут у женщин 1967 года рождения. Но уже сейчас выплаты наступили у людей 1953—1957 годов рождения и моложе, у которых с 2002 года формировалась накопительная компонента по страховому взносу в 2% от заработной платы, а также у тех, у кого пенсионные основания наступили досрочно, например при наличии необходимого стажа на определенных видах работ.

Большинство пенсий частными фондами выплачивается единовременно: в прошлом году около 72% выплат в денежном выражении, или 13,4 млрд рублей выплаченных пенсионных накоплений. На выплаты средств правопреемникам в прошлом году пришлось 23% от всех выплат НПФ (4,3 млрд рублей). Пожизненные выплаты пенсий составляют около 4%, а срочные — чуть более 1%.

По мнению экспертов, к 2022 году — времени начала массовых выплат накоплений пенсионерам — суммарные выплаты НПФ составят около 1% от аккумулированных ими средств по ОПС. Основываясь на росте финансовых рынков в этом году, а также предполагая стабильную ситуацию в следующем, можно прогнозировать, что из-за увеличивающихся выплат, а также из-за вознаграждений, взимаемых НПФ, объем скопленных фондами пенсионных накоплений будет стагнировать до 2022 года, считают эксперты.