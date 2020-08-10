В период пандемии в регионах спрос на обучающие онлайн-курсы вырос в среднем на 16—25%, в первую очередь это коснулось бизнес-направлений, пишут «Известия» . В столице интерес к ним остался на прежнем уровне, сообщили опрошенные представители образовательных сервисов. Так, по данным EdTech-компании Like Центр, во II квартале 2020 года спрос на обучающие бизнес-курсы со стороны студентов из регионов вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Всего за этот период в компанию поступило около 37 тыс. заявок на обучение. В Москве динамика спроса оказалось отрицательной (–8%) и сократилась до 13,4 тыс. заявок.

По словам руководителя направления Digital MBA в «Нетологии» Юлии Княжанской, интерес к образованию в области предпринимательства в регионах действительно есть. Компания запустила направление бизнес-обучения весной 2020 года. Более 60% студентов — жители регионов России и даже других стран, остальные — москвичи. Генеральный директор образовательного портала GeekBrains Александр Никитин заявил, что спрос на обучающие курсы для студентов из регионов с марта по май 2020 года вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого, это касается всех программ, а не только бизнес-направления. В Coursera также заметили, что количество регистраций на бизнес-курсы в целом увеличилось.

Расходы на переобучение россиян в 2020 году сократят на 4 млрд рублей из-за пандемии В связи с введением ограничительных мер отмечается замедление темпов реализации мероприятий по повышению квалификации граждан во всех субъектах РФ.

По мнению экспертов, спрос на образовательные курсы будет расти и дальше по всей стране. Если случится вторая волна коронавируса, то он увеличится еще сильнее, так как интерес к образованию растет тогда, когда будущее непрозрачно и нынешних компетенций недостаточно для решения новых задач. В первую очередь дополнительное образование будет актуально для тех, кто хочет сохранить свой бизнес, а также для новичков, которые намерены занять освободившиеся ниши, полагают эксперты. По их прогнозам, при падении доходов в регионах будут востребованы образовательные бизнес-курсы экономкласса стоимостью до 50 тыс. рублей. Также спрос на бизнес-образование со стороны региональной аудитории сохранится на том же высоком уровне и осенью, считают эксперты.