Платежная дисциплина сильнее всего ухудшилась у мужчин старше 60 лет во время пандемии, женщины оказались более надежными клиентами, рассказал генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович в интервью «Известиям» . По его словам, не исключено, что такая ситуация может быть связана с повышением пенсионного возраста.

«Если смотреть статистику в разрезе пола и возраста одновременно, то получается, что мужчины старше 60 лет — это наиболее уязвимая категория заемщиков по сравнению с сильным полом других возрастов. В 2017 году ситуация была обратная: на эту категорию приходилась наименьшая доля просрочки. По сравнению с женщинами того же возраста мужчины старше 60 лет в 2017 году выходили на просрочку на 1 процентный пункт чаще, а в 2018 и 2019 годах — на 2 п. п. В этом году разрыв увеличился до 3 п. п. Не исключено, что ухудшение платежной дисциплины у мужчин этого возраста могло произойти в том числе в результате повышения пенсионного возраста, но этот вопрос требует отдельного изучения», — сообщил Александрович.

По словам гендиректора ОКБ, женщины оказались более надежными клиентами: доля допустивших просрочку мужчин на 3 п. п. выше. Раньше было так: чем старше заемщик, тем реже он выходит на просрочку, а в этом году проблемы с обслуживанием ссуд возникали примерно одинаково по всем возрастным группам, отметил Александрович.

Почти 90% просроченных в разгар пандемии кредитов остались проблемными В первый месяц самоизоляции объем новых проблемных кредитов увеличился незначительно, хотя количество договоров с просрочкой от одного до 29 дней выросло.

Наиболее значительные различия связаны не с полом или возрастом, а с уровнем доходов, пояснил он. «Например, среди заемщиков с доходами до 25 тысяч рублей доля граждан, допустивших длительную просрочку, примерно в два раза выше, чем среди заемщиков с поступлениями от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, и примерно в три раза больше, чем среди граждан с прибылью свыше 100 тысяч рублей. Очевидно, что в случае каких-либо трудностей более обеспеченные россияне могут сократить повседневные расходы, понизив качество своей жизни, но продолжить платить по кредитам. Заемщикам с минимальными доходами сокращать повседневные расходы зачастую невозможно, поэтому они значительно чаще выходят на просрочку», — рассказал Артур Александрович.

Как пояснил генеральный директор ОКБ, в период текущего кризиса существенно выросли розничные портфели банков. «Если по итогам 2008-го портфель кредитов физическим лицам составлял меньше 4 триллионов рублей, то по итогам 2014 года он был почти в три раза больше — порядка 11 триллионов рублей. Сейчас он достиг уже около 17,5 триллиона рублей. Это значит, что увеличилось число заемщиков, которые могут оказаться в затруднительной ситуации. Если в начале 2015 года среди занятого населения кредиты были примерно у 33 миллионов граждан, то теперь — примерно у 40 миллионов», — пояснил Александрович.