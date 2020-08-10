Расходы федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за семь месяцев 2020 года исполнены на 43,7%, что составляет 948 млрд рублей из установленных уточненной бюджетной росписью ассигнований в размере 2,168 трлн рублей. Об этом свидетельствуют оперативные данные Счетной палаты.

По предварительным данным, исполнение расходов на 1 августа по семи нацпроектам превысило 40%. Лидером, как и по итогам шести месяцев, остается нацпроект «Здравоохранение»: расходы по этому направлению исполнены на 58,7% к бюджетным ассигнованиям. За ним следуют «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (54,9%), «Наука» (52,2%), «Жилье и городская среда» (49,2%), «Демография» (48,8%), «Производительность труда и поддержка занятости» (42,1%), «Культура» (41,2%).

Следом идет исполнение по Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (38,4%), нацпроектам «Образование» (36,8%), «Международная кооперация и экспорт» (33%), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (31,4%).

Самые низкие показатели продемонстрированы по проектам «Цифровая экономика» (13,9%) и «Экология» (27,3%).