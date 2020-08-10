Количество самозанятых, которые официально работают на себя и принимают платежи через «Яндекс.Кассу», выросло в первой половине 2020 года в 10,5 раза по сравнению с тем же периодом годом раньше. Об этом говорится в сообщении сервиса.

Так, активнее всего переходят на самозанятость предприниматели из сферы услуг, те, кто занимается продажей товаров с доставкой, а также преподаватели, репетиторы и другие специалисты в сегменте образования. Самозанятым в первом полугодии чаще всего платили за доступ к аудио- и видеоконтенту — эта группа на первом месте по количеству платежей. На втором месте — сувениры, аксессуары и товары для хобби, на третьем — тренинги и мастер-классы, говорится в исследовании «Яндекс.Кассы».

Больше всего самозанятым платили за цветы и другие растения, средний чек за них составил 4,34 тыс. рублей. Второе место по этому показателю у оборудования, на него люди тратили в среднем по 4,19 тыс. рублей. На третьем месте оказалась аренда квартир, в этом сегменте средний чек составил 3,72 тыс. рублей. Средний чек у тех, кто работает на себя в период пандемии, в целом уменьшился на 8% по сравнению с тем же периодом годом раньше.