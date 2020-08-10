Акционеры «Ростелекома» на годовом собрании 7 августа, прошедшем в заочной форме, приняли решение выплатить дивиденды по результатам 2019 года в размере 5 рублей на каждую обыкновенную и привилегированную акцию, говорится в сообщении компании.



Суммарно на выплату дивидендов по результатам 2019 года по обыкновенным и привилегированным акциям будет направлено 17,5 млрд рублей (77% от свободного денежного потока за 2019 год).

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен на 21 августа 2020 года.

Акционеры также избрали новый совет директоров из 11 человек, куда впервые вошли вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и глава ВТБ Андрей Костин. Новичками в совете также стали председатель правления «СОГАЗа» Антон Устинов и руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

В совет были переизбраны: спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, зампред ВЭБа Алексей Иванченко, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, гендиректор ГТК «Телеканал «Россия» Антон Златопольский. Кроме того, в список кандидатов вошли председатель набсовета госкомпании «Автодор», экс-глава «Связьинвеста» Вадим Семенов и гендиректор «ВТБ Капитала» Алексей Яковицкий.

Бывшие главы Минкомсвязи РФ Николай Никифоров и Константин Носков, ранее входившие в совет, в его новый состав не попали. Также в него не вошли экс-президент банка «ФК Открытие» Рубен Аганбегян и декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.

Помимо этого, акционеры одобрили выплату годового вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии, выбрали в качестве аудитора ООО «Эрнст энд Янг», утвердили распределение нераспределенной прибыли прошлых лет и убытков отчетного периода, а также проголосовали за новую редакцию устава.