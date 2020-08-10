В чипе Qualcomm обнаружено более 400 уязвимостей, которые позволяют следить за пользователями смартфонов на базе ОС Android. Об этом сообщили эксперты компании Check Point. Такие чипы встроены более чем в 40% смартфонов в мире, включая телефоны от Google, LG, Samsung, Xiaomi, OnePlus и других вендоров.

Как говорится в сообщении Check Point, злоумышленники могут превратить смартфон в инструмент шпионажа без какого-либо вмешательства пользователя. Они могут получить всю информацию, доступную на устройстве: фотографии, видео, записи разговоров, данные микрофона в реальном времени, данные GPS, данные о местоположении и многое другое, поясняют эксперты. Также злоумышленники могут использовать уязвимости, чтобы смартфон не реагировал на команды, в результате чего вся информация, хранящаяся на этом телефоне, станет недоступна, а действия мошенников будут скрыты и неудаляемы.

По словам экспертов, чтобы воспользоваться уязвимостями, хакеру нужно просто убедить жертву установить простое безопасное приложение, которое даже не требует каких-либо разрешений.

Хотя компания Qualcomm устранила проблему, сотни миллионов смартфонов подвергаются угрозе шпионажа, люди могут потерять все свои данные, прокомментировал руководитель отдела киберисследований Check Point Янив Балмас. По его мнению, для полного смягчения всех последствий потребуются месяцы или даже годы; если такие уязвимости будут обнаружены и использованы злоумышленниками, миллионы пользователей смартфонов станут практически беззащитны в течение очень долгого времени.