Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартует в ночь с 20 на 21 августа и продлится неделю, до полуночи 28 августа, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Эта программа стартует уже скоро, в ночь с 20 на 21 августа, в 00:00 по московскому времени. Она продлится ровно неделю и закончится в полночь 28 августа», — сказал Чернышенко в ходе оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, заявил, что туристы, которые решат отдохнуть в России, получат компенсацию затрат на приобретение туров в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Всего на это будет выделено 15 млрд рублей.

