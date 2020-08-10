В первом полугодии 2020 года «Ингосстрах» предотвратил 1 103 попытки мошеннических действий, связанных с неправомерным получением денежных выплат. Деятельность департамента анализа и защиты информации (ДАиЗИ) позволила компании сохранить денежные средства в объеме 1,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба страховщика.

«Значительную часть этой суммы — 838 млн рублей (49,2%) — составляют предотвращенные выплаты по убыткам, имеющим признаки страхового мошенничества; остальная сумма приходится на взыскание дебиторской задолженности, урегулирование регрессных претензий и прочее», — говорится в релизе.

За этот период сотрудники ДАиЗИ «Ингосстраха» направили 104 обращения в органы внутренних дел, по результатам которых возбуждены 62 уголовных дела. Причина подачи заявлений о возбуждении уголовного дела в правоохранительные органы — выявленный и установленный факт мошеннических действий в отношении компании.