Банк России установил официальные курсы валют на 11 августа.

Курс доллара повысился на 13,74 копейки, составив 73,775 рубля (73,6376 рубля на 10 августа). Курс евро опустился на 34,64 копейки до 86,8258 рубля (с 87,1722 рубля на 10 августа).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 12:59 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,66 рубля (минус 7 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:59 мск стоил 86,63 рубля (минус 23 копейки).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 73,5 до 74,01 рубля за доллар и от 86,55 до 87,12 рубля за евро.