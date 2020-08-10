Агентство по страхованию вкладов в июле направило на расчеты с 23,3 тыс. кредиторов 97 ликвидируемых банков 8,1 млрд рублей. Такие данные приводятся в понедельник на сайте АСВ.

В общей сложности с начала текущего года для расчетов более чем со 150,7 тыс. кредиторов 232 ликвидируемых банков агентство перечислило свыше 40 млрд рублей.

По состоянию на 1 августа средний размер удовлетворения требований кредиторов 349 кредитных организаций, в отношении которых ликвидационные процедуры завершены, составил 47,1%, в том числе требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 67,4%, второй очереди — на 36,7%, третьей — на 31,7%.



На 1 августа 2020 года АСВ осуществляло функции конкурсного управляющего (ликвидатора) в 355 кредитных организациях.