На российском рынке ситуация в июле 2020 года оставалась устойчивой. Снижение процентных ставок — доходности ОФЗ на сроках погашения один — пять лет снизились, но при этом незначительно выросли на более длинных сроках погашения, отмечается в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков» .

Согласно ему, доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД на конец июля составила 28,9%, снизившись за месяц на 71 базисный пункт из-за невысокой доли участия в новых размещениях ОФЗ. Уточняется, что поддержку вторичному рынку ОФЗ оказали банки, не являющиеся системно значимыми, купившие ОФЗ на сумму 41,4 млрд рублей. Вместе с тем на первичном рынке ОФЗ наблюдалось снижение спроса, объем заимствований в месячном выражении составил 225,6 млрд рублей по номиналу, что ниже показателей предыдущих периодов и отстает от запланированных значений на III квартал 2020 года.

На российском рынке акций в июле наблюдалось снижение волатильности и прекращение оттока иностранного капитала. Положительная динамика большинства отраслевых индексов продолжилась (наибольший рост продемонстрировали индексы банковской (16,1%) и металлургической (15%) отраслей.

На валютном рынке стабильное предложение валюты обеспечивали нефинансовые организации, некоторые из них конвертировали валютную выручку для выплаты дивидендов. «Росту спроса на иностранную валюту способствовали восстановление импорта, в том числе в условиях постепенной отмены противовирусных ограничений, а также конверсии нерезидентами полученных дивидендов и хеджирования валютного риска позиций на российском рынке, что особенно заметно проявилось в последние дни месяца», — говорится в обзоре ЦБ.

В условиях постепенного снижения процентных ставок по банковским вкладам население расширяет использование альтернативных и более доходных финансовых инструментов. В июле продолжилась тенденция, сложившаяся в последние годы, по наращиванию физическими лицами вложений в инструменты фондового рынка. Наиболее популярными инструментами вложений физических лиц стали банковские рублевые облигации и корпоративные иностранные облигации. Среди инструментов, на которые направляются инвестиции физических лиц, кроме классических ценных бумаг (акций и облигаций), ЦБ выделяет структурные облигации, паи паевых инвестиционных фондов, а также управление капиталом в рамках стратегий автоследования.

Покупки населением наличной иностранной валюты и вложения средств в валютные вклады, напротив, не имеют тенденции к росту, замечает регулятор.