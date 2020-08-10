Роскомнадзор предложил продумать механизм, который позволит удалить «общедоступные данные», попадающие в Интернет, через обращение в суд. Об этом заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«То есть у нас мои личные данные попали в Интернет, и они признаются так называемыми общедоступными данными… Мы хотели бы здесь продумать некий механизм, который позволит людям сказать, что, «извините, эта информация о моем отдыхе, даже если я известный человек, она ничего не имеет общего с общественно значимой информацией, с политической или государственной значимостью», чтобы человек мог через суд хотя бы удалить», — сказал Липов.

Глава ведомства не исключил того, что количество решений по удалению информации от судов различных инстанций может возрасти. При этом он отметил, что на данный момент, например, просто закрыть фейковый аккаунт известной персоны нельзя, поскольку данные об этом человеке содержатся в Интернете и являются общедоступными.