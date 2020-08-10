Свыше 1 млн российских семей с детьми до трех лет получают ежемесячные выплаты в рамках национального проекта «Демография», сообщили в пресс-службе Минтруда. На текущий день выплаты на первого ребенка получают 836,6 тыс. семей. При обращении за выплатой пособие назначается сразу на год. Средний размер выплаты составляет 12 тыс. рублей в месяц.

«Выплаты на детей до трех лет получает более миллиона семей. Пособия в размере регионального прожиточного минимума на ребенка начисляются семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека в рамках нацпроекта «Демография», — рассказали в министерстве.

Ежемесячные пособия на второго ребенка получают 113,2 тыс. семей, сообщили в Минтруде. Деньги выплачиваются из средств материнского капитала. Еще 105,1 тыс. семей получают выплаты на третьего и последующих детей. Такие выплаты производятся в 79 регионах.

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«Подать заявление на установление выплаты на первого, второго ребенка и на последующих детей можно в любое время в течение трех лет со дня рождения. Если семья обращается за выплатой в первые шесть месяцев после появления ребенка, выплата устанавливается с даты рождения ребенка, то есть выплачиваются средства в том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться по истечении шести месяцев с момента рождения, то выплата устанавливается со дня подачи заявления», — отметили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что с этого года существенно увеличился охват семей, получающих выплаты на детей в рамках нацпроекта «Демография», что связано с продлением периода выплат и изменением критериев нуждаемости. Если прежде родители получали дополнительные средства до достижения ребенком полутора лет, то с этого года период выплат продлен до трех лет. С этого года выплаты положены всем семьям, где на одного человека приходится менее двух прожиточных минимумов.