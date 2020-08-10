«Единая Россия» предложила реформировать систему оплаты труда работников бюджетной сферы, увеличив долю базовой части (оклада) их заработной платы до 70%. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе обсуждения зарплат бюджетников в режиме видеоконференции.

«Мы предлагаем реформировать систему оплаты труда работников бюджетной сферы, увеличив размер окладов и их долю в структуре заработной платы. Во-вторых, мы считаем важным установить единый перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера, чтобы соотношение базовой и стимулирующей частей заработной платы было 70 на 30», — сказал Турчак.