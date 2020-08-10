СК «АльфаСтрахование» увеличила уставный капитал с 12,5 млрд до 15 млрд рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Капитал увеличен за счет повышения стоимости акций, сообщает пресс-служба страховщика.

Решение об увеличении уставного капитала было принято в июне на годовом общем собрании акционеров. Новая редакция устава общества зарегистрирована 6 августа 2020 года. Соответствующая запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц.



«Увеличение уставного капитала — следствие стабильных высоких финансовых результатов компании. Мы продолжаем активно развиваться, внедрять инновационные решения для клиентов и партнеров и стремимся качественно урегулировать страховые события. Все это помогает нам расширять клиентскую базу, достигать хороших результатов и последовательно наращивать уставный капитал, являющийся дополнительным подтверждением высокого уровня финансовой надежности компании», — говорит генеральный директор компании «АльфаСтрахование» Владимир Скворцов.