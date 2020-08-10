Клиенты Альфа-Банка «некоторое время не могли просматривать историю операций в мобильном приложении», говорится в сообщении кредитной организации, поступившем в РБК .

«Это было связано с техническими работами по обновлению программного обеспечения. В данный момент работы завершены, все операции доступны», — сообщили РБК в Альфа-Банке.

Ранее о том, что в работе мобильного приложения Альфа-Банка произошел сбой, сообщалось на портале Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов; также жалобы пользователей появились в Twitter.

Более половины пожаловавшихся пользователей (52%) сообщили Downdetector о том, что не могут совершить платеж со счета. Еще примерно трети (32%) не удалось войти в систему, а 16% заявили о сбое в работе всех сервисов.

Согласно данным карты сбоев, больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары, Казани и Нижнего Новгорода.



Пользователи в Twitter указали, что перестало работать мобильное приложение, в частности история переводов.

